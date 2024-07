Pedinata tramite il Gps, minacciata e aggredita dall'ex anche davanti ai figli

Una convivenza lunga 16 anni e tre figli. Poi le minacce, i pedinamenti, le offese e le aggressioni fisiche consumate anche davanti ai figli. Lo scorso giugno la donna si è rivolta alla polizia e ha denunciato tutto, raccontando soprattutto che il contesto a cui era costretta la faceva vivere ormai in uno stato di ansia e terrore per la sua incolumità.

La squadra mobile di Latina, dopo aver ricostruire i fatti raccontati dalla vittima, ha dato esecuzione a una misura di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo residente a Latina, accusato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna. Agli investigatori la donna ha spiegato di essere da tempo vittima dei maltrattamenti dell'uomo, con il quale la relazione si era interrotta tre anni fa. L'ex l'aveva minacciata e offesa in diverse occasioni, anche in presenza dei figli, e in una circostanza l'aveva seguita utilizzando il segnale gps dell'auto, per poi bloccarla in strada.

L’ultimo episodio lo scorso mese di giugno, quando si è recato sotto la nuova abitazione della vittima iniziando ad offenderla. Una situazione che ha portato poi la donna a trovare il coraggio di denunciare. Nel corso delle indagini della squadra mobile i riscontri sono arrivati anche grazie all'acquisizione e all'analisi di file audio contenenti le registrazioni di alcune telefonate minatorie ricevute ripetutamente dalla donna. La procura ha così disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con dispositivo elettronico di controllo, eseguita nei giorni scorsi dai poliziotti.