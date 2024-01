Ragazzino picchiato ripetutamente dal padre perchè non è andato a lavorare in negozio

Ha picchiato il figlio in più di una occasione e alla fine è stato iscritto nel registro degli indagati per maltrattamenti in famiglia. E ieri in sede di incidente probatorio la vittima ha confermato tutti gli episodi. Protagonista un 13enne di origini cinesi ascoltato in modalità protetta quindi con l'assistenza di una psiologa e attraverso il video collegamento con l'aula della Corte di assise dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese su richiesta del pubblico ministero titolare dell'indagine Giorgia Orlando.

Il ragazzino ha parlato delle percosse ripetute da parte del padre: ha ricordato di essere stato colpito con un cucchiaio di legno e anche a mani nude e di avere riportato anche ancuni ematomi al braccio e all'avanbraccio oltre che perdita di sangue dal naso in seguito ad una botta inferta dal genitore cofermando dunque quanto contenuto nella denunica. Ha inoltre ricordato un episodio di quando il padre, essendosi lui chiuso nella sua camera, ha rotto il vetro della porta per entrare: all'origine delle aggressioni la circostanza che il ragazzo non si era presentato a lavorare nel negozio gestito dalla famiglia. I fatti oggetto del procedimento penale risalgono al periodo fino ad agosto dello scorso anno.

Ora, alla luce della testimonianza della vittima, il pubblico minustero deciderà se richiedere il rinvio a giudizio dell'uomo.