Denunciato per maltrattamenti in famiglia ma era tutto falso, 34enne assolto

Era stato indagato per maltrattamenti in famiglia in seguito alla denuncia presentata dalla ex moglie ma oggi è stato assolto con formula piena.

R.M., 34 anni, di Latina è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale Mario La Rosa al quale la difesa, rappresentata dall’avvocato Amleto Coronella, ha chiesto che venisse giudicato con il rito abbreviato.

Secondo le accuse della ex l’uomo l’avrebbe offesa in più occasioni, minacciata e sottoposta “ad un sistema di maltrattamenti psichici tali da cagionarle sofferenze e umiliazioni incompatibili con le normali condizioni di vita instaurando in seno alla famiglia, della quale fanno parte anche i due figli della coppia, un clima di terrore e soggezione psicologica”. Accuse che si sono rivelate senza alcun fondamento visto che in sede di udienza lo stesso pubblico ministero Valerio De Luca ha chiesto l’assoluzione del 34enne, richiesta accolta in pieno dal gup.