Ubriaco picchia moglie e figlia, fermato dagli agenti di polizia

Ha picchiato moglie e figlia e le stava ancora maltrattando fino a quando non sono arrivati i poliziotti di una Volante dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa e hanno trovato le due vittime in lacrime e lui completamente ubriaco.

E’ accaduto in un appartamento di un quartiere periferico di Latina protagonista un uomo di nazionalità ucraina di 47 anni che è finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo il racconto della compagna, 52 anni, l'uomo era tornato a casa in stato di alterazione e lei, stanca della situazione, gli aveva comunicato l’intenzione di separarsi.

A quel punto era esplosa la rabbia di lui che aveva iniziato a picchiare prima la donna, poi a lanciare oggetti in aria e poi aveva rivolto la sua furia anche contro la figlia stringendole il braccio fino a impedirle di respirare normalmente. La donna ha anche raccontato che soltanto pochi mesi fa si era verificato un altro episodio simile e lui l’aveva aggredita e presa per il collo. Il 47enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e con questa accusa è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina Giuseppe Molfese per l’interrogatorio di convalida. Davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere.