Picchia la compagna e la sequestra chiudendola in terrazzo, 40enne arrestato

Ha picchiato la compagna per poi chiuderla per punizione nel terrazzo della loro abitazione. Così un 40enne originario di Napoli e residente a Latina è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della donna.

A salvare la vittima è stato un dipendente della Polizia, libero dal servizio e residente nello stesso palazzo, che è intervenuto essendosi accorto della donna affacciata al balcone. Lei, dopo essere riuscita con l’aiuto del poliziotto a scavalcare il terrazzo ed a raggiungere l’appartamento attiguo, ha raccontato agli agenti intervenuti sul posto che il proprio compagno, dopo averla strattonata con violenza, le aveva impedito di uscire di casa, chiudendo la porta a chiave, segregandola poi fuori al terrazzo ed impedendole anche di rientrare all’interno dell’appartamento.

A.M., queste le iniziali dell’uomo, è stato quindi fermato sulle scale del palazzo, mentre tentava di andare via e poi portato in Questura dal personale delle Volanti.

Nel frattempo la donna è stata portata al pronto soccorso dell’Icot dove è stata visitata dal personale sanitario: presentava contusioni alla mano sinistra e contusioni all’anca sinistra, ferita quest’ultima per la quale è stata necessaria l’immobilizzazione dell’arto. Per lei una prognosi di cinque giorni mentre l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari vista la denuncia della compagna e in considerazione dei numerosi precedenti penali e di Polizia per condotte violente.