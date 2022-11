Si presenta a casa della ex e minaccia di darle fuoco

Divieto di avvicinamento per un italiano di 35 anni, residente a Latina, indagato per atti persecutori. La vittima è la sua ex compagna, bersaglio di attenzioni morbose, pedinamenti e continui messaggi e telefonate con la scusa di chiedere chiarimenti per la fine della loro relazione.

La donna, che aveva già sporto denuncia per le persecuzioni subite sin dallo scorso mese di agosto, all'inizio del mese di novembre si è rivolta di nuovo alla polizia perché era stata ancora minacciata dal compagno, che aveva nel frattempo allontanato perché abusava di sostanze stupefacenti. L'uomo si era infatti presentato a casa sua e aveva minacciato di darle fuoco con della benzina.

I riscontri raccolti dagli investigatori della squadra mobile alla denuncia della vittima hanno portato il gip del tribunale di Latina a emettere una misura cautelare del divieto di avvicinamento a cui gli agenti hanno dato esecuzione nella giornata di ieri, 16 novembre.