Tutti in piazza per Satnam Singh: oggi la manifestazione contro sfruttamento e caporalato

Latina si prepara ad accogliere la grande manifestazione di piazza contro lo sfruttamento e il caporalato dei lavoratori in agricoltura dopo la drammatica vicenda della morte di Satnam Singh.

L’iniziativa della Cgil e della Fai Cgil in programma per oggi, sabato 22 giugno, alle 17 in piazza della Libertà assume un carattere nazionale perché numerosi leader politici e sindacali hanno garantito la loro presenza. Ci sarà il segretario del Partito Democratico Ellt Schlein, Nicola Fratoianni e Filiberto Zaratti dell’Alleanza Verdi Sinistra, l’europarlamentare Ignazio Marino. Anche Legambiente ha dato la propria adesione e saranno a Latina tra gli altri i rappresentanti di Legambiente Lazio e di tutti i circoli di Latina e della provincia pontina. “Saramo lì a testimoniare la nostra solidarietà” fanno sapere quelli del Movimento 5 Stelle Lazio così come Alessio D’Amato, consigliere regionale di Azione.

Anche l’associazione Libera ha aderito all’iniziativa della Cgil. “Nella morte di Satnan Singh c’è una catena di orrori che annichilisce e avvolge tutti in una sconcertante spirale di malvagità – si legge in una nota - la sua morte testimonia di un sistema di illegalità e criminalità diffusa che nelle campagne della provincia di Latina raggiunge vette di barbarie non più sopportabili. L’indignazione per la morte di Satnan che attraversa il Paese deve trasformarsi in impegno concreto da parte delle Istituzioni nella lotta al caporalato e allo sfruttamento nella filiera agroalimentare in direzione della valorizzazione delle aziende sane e nell’affermazione dei diritti per le lavoratrici e i lavoratori”. Dovrebbe essere in piazza anche il segretario della Cgil Maurizio Landini e anche l'amministrazione comunale di Cisterna ha garantito la sua partecipazione alla manifestazione.