Sit-in di protesta delle lavoratrici del Park Hotel di Latina: "Vogliamo dignità"

Si è svolta questa mattina in Piazza del Popolo la manifestazione organizzata dalla Uiltucs a sostegno delle ex lavoratrici Park Hotel di Latina. Striscioni, bandiere ed slogan "per denunciare - spiega il sindacato - la realtà del lavoro nero che avveniva nella struttura ricettiva". Il sit-in di protesta si è svolto in coincidenza del Consiglio Comunale e durante il dibattito del consiglio sul caso del Park Hotel, l'albergo il cui amministratore unico è l'attuale assessore alle Attività produttive Simona Lepori.

"Oggi manifestiamo - scrive il sindacato nei volantini distribuiti in piazza - perché riteniamo opportuno spiegare e gridare a tutta la cittadinanza la verità. Denunciamo da mesi lavoro irregolare frodando e ledendo i diritti delle lavoratrici, che per svariati anni hanno lavorato percependo euro 3,50. Scioperiamo perché vogliamo risposte concrete dagli Enti preposti. Ancora oggi il direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Latina non evade le nostre Istanze di intervento ed accertamento più volte sollecitate. A distanza di tre mesi dagli esposti, attendiamo ancora riscontri. Vogliamo rispetto e dignità per il lavoro prestato. Manifestiamo in coincidenza del Consiglio Comunale perché riteniamo che un assessore alle Attivita' Produttive della Città di Latina non può nella gestione della sua attività ricettiva non applicare i contratti collettivi nazionali quantificando il lavoro in 30 euro al giorno".