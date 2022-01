Vertice in prefettura sulla viabilità: programmato monitoraggio e manutenzione delle gallerie sulla Flacca

Riunione in prefettura nella giornata di ieri, 19 gennaio, con il prefetto Maurizio Falco, il capo di Gabinetto della Provincia e i rappresentanti dei Comuni di Fondi,Gaeta, Itri, Sperlonga, il comandante della polizia stradale di Latina e i referenti di Astral e Anas. Il tavolo si inserisce in un più ampio progetto di monitoraggio della rete viaria e delle infrastutture della provincia e ha ad oggetto le problematiche connesse ai prossimi interventi di manutenzione delle quattro gallerie presenti sulla Flacca, nel tratto compreso tra il km 16+500 e il km 20.

Nel dettaglio, le operazioni saranno finalizzate a registrate l'attuale situazione delle opere sotto il profilo geotecnico e strutturale, così da poter favorire una successiva programmazione di mirati interventi di restauro e garantire la massima sicurezza della circolazione stradale. Nel corso del vertice dunque è stato possibile calendarizzare la realizzazione di lavori per la prima decade di febbraio e sono state inoltre individuate possibili misure da predisporre per ridurre i disagi che potrebbero derivare dalla chiusura notturna del traffico che interesserà le quattro gallerie per una settimana.

Sono stati individuati percorsi alternativi che verranno adeguatamente segnalati ai residenti dei comuni interessati attraverrso precise campagne informative e a tutti gli utenti della strada. Al termine della riunione il prefetto Maurizio Falco ha manifestato piena soddisfazione per il risultato raggiunto grazie al contributo di tutti i componenti del "tavolo per la mobilità"