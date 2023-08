Il maltempo si abbatte sul territorio pontino: la mareggiata spazza via spiaggia e ombrelloni

Come preannunciato l'ondata di maltempo si è abbattuta anche sul territorio pontino, provocando danni e disagi in diverse zone. Colpita in particolare la costa, dove una violenta mareggiata ha travolto gli stabilimenti balneari ancora regolarmenti aperti per la fine della stagione estiva.

Da questa notte le onde e il vento forte hanno spazzato via file di ombrelloni piantati sulla spiaggia e l'acqua ha raggiunto in qualche caso in chioschi danneggiando gli arredi, pensiline, discese al mare in legno e tavoli. Un lungo lavoro di ripristino attende ora gli operatori balneari e i gestori delle strutture del lido, sperando che il maltempo conceda una tregua.

Intanto, anche per la giornata di oggi è prevista una allerta meteo con criticità gialla per pioggia e vento.