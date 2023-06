Estorsione mafiosa al benzinaio, condannata Maria Grazia Di Silvio

E’ arrivata nel primo pomeriggio di oggi la sentenza a carico di Maria Grazia Di Silvio, riconosciuta colpevole di tentata estorsione con modalità mafiose e condannata a quattro anni e otto mesi di carcere oltre che all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Il processo è 'Staus Quo' nell'ambito del quale gli altri cinque imputati hanno scelto il rito abbreviato mentre la donna, madre di Angelo, Salvatore e Valentina Travali, ha scelto di essere giudicata con rito ordinario. La vicenda della quale era chiamata a rispondere secondo la dda che ha condotto l'indagine era un'estorsione di denaro ai danni del benzinaio di via Epitaffio, che era anche stato accusato sempre da lei di aver parlato con gli inquirenti in merito a una serie di precedenti estorsioni messe in atto da esponenti del clan Travali. Nell'udienza odierna il pubblixo ministero Luigia Spinelli a conclusione della sua requisitoria aveva chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato Giancarlo Vitelli, aveva chiesto la derubricazione del reato in semplice violenza provata e l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso.

Il Tribunale presieduto da Gian Luca Soana, al termine di una camera di consiglio durata poco più di un'ora, ha accolto quasi in pieno la richiesta dell'accusa condannando la Di Silvio, che è tuttora detenuta, a 4 anni e 8 mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Riconosciuta l'aggravante delle modalità mafiose dell'estorsione.

Alle due parti civili costituite nel processo - il Comune di Latina e l'associazione 'Caponnetto' - è stato riconosciuto un risarcimento danni di 4.700 euro ciascuno. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.