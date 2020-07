Aziende, società, auto, conti correnti e uno yacht: maxi sequestro da 4 milioni ad un 46enne

Quattro società, conti correnti, un immobile, 29 automezzi e uno yacht di circa 18 metri tra le province di Milano e Latina il cui valore complessivo ammonta a circa 4 milioni di euro.

A tanto ammonta il patrimonio - tra imprese commerciali operanti principalmente nel settore del commercio e del noleggio di autovetture, di beni mobili e immobili, nonché di disponibilità finanziarie - di un 46enne residente da anni in provincia di Latina posto sotto sequestro dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, in coordinamento con la Procura della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. S.G., queste le sue iniziali, risulta gravato, già a partire dagli anni ‘90, da una serie di precedenti penali e oggetto di numerose sentenze definitive di condanna per diverse tipologie di reato.

In particolare, le attività investigative condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Latina, mediante il tracciamento dei flussi finanziari dell’uomo e delle strutture societarie a lui riconducibili, hanno consentito di accertare il finanziamento di aziende operanti in territorio lombardo e pontino, fittiziamente intestate a soggetti terzi interposti e nelle quali erano fatti confluire i beni sottoposti a sequestro, di fatto riconducibili nella disponibilità del 46enne. Gli accertamenti di natura economico-patrimoniali eseguiti dalle Fiamme Gialle hanno permesso di sequestrare beni del valore complessivo prudenzialmente stimato in oltre 4 milioni di euro, di gran lunga sproporzionato rispetto ai redditi lecitamente dichiarati.

Le indagini economico-patrimoniali sono state condotte ai sensi del “Codice Antimafia” e fondate sul riconoscimento di una qualificata e permanente pericolosità sociale dell’uomo.