Palpeggiò delle ragazzine sul bus, ma il processo al medico radiato è tutto da rifare

Era praticamente alla battute finali il processo per violenza sessuale e esercizio abusivo della professione a carico del 67enne Giancarlo Di Fonzo ma alla vigilia della discussione la difesa dell'uomo, rappresentata dall'avvocato Daniela Fiore, ha sollevato un'eccezione che ha costretto il Tribunale a disporre il rinvio degli, nuovamente, all'ufficio gip/gup affinchè riparta da zero con la fissazione di una nuova udienza preliminare.

Di Fonzo nel 2019 era stato denunciato dai genitori di tre ragazzine, due di 17 anni e una di 18 per molestie sessuali. L’uomo, a bordo dei mezzi pubblici su cui viaggiava nella tratta Roma-Terracina, avrebbe avvicinato le ragazze millantando la propria attività di medico - pur non essendo più iscritto all'Albo professionale essendo stato radiato nel 2002 dall’Ordine dopo una condanna per lo stesso reato in relazione ad alcuni episodi accaduti a Lignano Sabbiadoro - avrebbe consegnato il proprio biglietto da visita con il titolo di medico specialista in medicina interna invitandole nel proprio studio. Poi mentre scendeva dal mezzo pubblico avrebbe palpeggiato ripetutamente le sue vittime, seguendo per tutte e tre un analogo schema di comportamento. ex medico di medicina generale accusato di violenza sessuale su tre ragazzine, due delle quali minorenni, oltre che di esercizio abusivo della professione.

Una volta conclusa l'indagine denominata “Dark card”, coordinata dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza insieme al sostituto procuratore Giorgia Orlando, nel 2019 era stata fissata l'udienza preliminare alla quale l’indagato, all’epoca era ricoverato presso una Rems, aveva chiesto di partecipare. Ma qualcosa non ha funzionato e l'ufficio gip/gup non ha predisposto il suo trasporto dalla struttura sanitaria di Fondi al Tribunale. L'udienza c'è stata e si è conclusa con il suo rinvio a giudizio ma questa svista, sottolineata come eccezione davanti al secondo collegio penale dall'avvocato Daniela Fiore, ha determinato l'annullamento del processso in cosrso e la restituzione degli atti all'ufficio gip/gup affinchè fissi una nuova udienza. A distanza di cinque anni dalla prima.