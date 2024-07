Minaccia di morte un uomo che era stato con la ex: poi gli chiede mille euro per chiudere la vicenda

Prima lo ha minacciato di morte per aver frequentato la sua ex fidanzata, poi gli ha chiesto la somma di mille euro per "risolvere bonariamente" la vicenda. E' l'assurda storia che arriva da Latina, dove i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 45 anni per i reati di tentata estorsione e minacce.

La vicenda è stata ricostruita dai militari della stazione di Borgo Sabotino, che hanno indagato a partire dalla denuncia dell'uomo oggetto delle minacce e della richiesta estorsiva. La vittima dunque, un cittadino di 42 anni residente nel capoluogo, era stata contattata telefonicamente dall'uomo che, appresa la sua relazione con la donna che aveva anche lui frequentato, ha cominciato a minacciarlo di morte. Poi però ha avanzato una precisa richiesta di denaro: mille euro, per non mettere in pratica le minacce e chiudere così "l'offesa" che riteneva di aver subito.