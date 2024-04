Minacce di morte al giudice in aula, il 60enne finisce in carcere

Aveva minacciato in aula il giudice Clara Trapuzzano che lo aveva appena condannato e nei giorni scorsi è stato arrestato. G.C. mercoledì aveva seminato il panico in Tribunale rivolgendo contro il magistrato la frase "Mi metto il passamontagna e ti vengo a sparare", un gesto che aveva fatto intervenire gli addetti alla vigilanza e poi i carabinieri per allontanarlo dal Palazzo di giustizia.

Per lui a conclusione del processo per direttissima era arrivata una condanna a un anno e quattro mesi di carcere per resistenza a pubblico ufficiale. Teatro dei fatti l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove nel novembre dello scorso anno l’uomo aveva rivolto una serie di pesanti minacce ad alcuni infermieri per poi inveire contro un medico del pronto soccorso. < > aveva urlato all’interno della struttura sanitaria. Ecco quindi la denuncia, il processo e la condanna che giovedì scorso ha provocato nell’aula A del Tribunale quella reazione così violenta nei confronti del giudice Trapuzzano. Ad appena due giorni di didtanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, a fronte di un a richiesta di libertà vigilata presentata dal pubblico ministero Giorgia Orlando, ha disposto con una ordinanza la custodia cautelare in carcere.

Ieri mattina il 60enne è stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia ma davanti al gip è rimasto in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere.