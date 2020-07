Minacce al giudice Cario, la solidarietà dei magistrati, del presidente della Provincia e dei sindaci

Le minacce al giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario continuano a suscitare testimonianze di solidarietà e vicinanza al magistrato pontino.

La sezione di Latina dell'Associazione nazionale magistrati in una nota firmata dal presidente Valerio De Luca e dal segretario Breatrice Bernabei “segnala con sdegno le intimidazioni che hanno recentemente colpito il giudice Giuseppe Cario ed hanno condotto il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza ad adottare una tutela a protezione della sua incolumità. Si tratta di fatti indirizzati contro il lavoro coraggioso di un magistrato del Tribunale, impegnato nello svolgimento della sua attività con abnegazione e costanza, a fronte della notevole gravosità dei ruoli del Tribunale. Si tratta di fatti indirizzati contro il lavoro coraggioso di un magistrato del Tribunale – si legge ancora nella nota - impegnato nello svolgimento della sua attività con impegno e costanza, a fronte della notevole gravosità dei ruoli del Tribunale”. L’Anm esprime "piena solidarietà nei confronti del collega nella convinzione che quanto accaduto non indebolirà il suo operato e che nessuna intimidazione minerà la sua serenità di giudizio”.

Anche il presidente della Provincia Carlo Medici e i sindaci pontini mandano un messaggio di sostegno e solidarietà. “In questi anni nei quali il nostro territorio è stato oggetto di importanti inchieste che hanno portato alla luce la presenza di organizzazioni criminali – sottolineano Medici e i primi cittadini - i magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica e presso il Tribunale, alcuni dei quali in passato oggetto di intimidazioni, hanno rappresentato e rappresentano per tutti i cittadini, per la società civile e per le istituzioni un importante punto di riferimento per la difesa della legalità e il contrasto al crimine, organizzato e non. Al giudice Giuseppe Cario va quindi tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà: le amministrazioni comunali e i sindaci sono al suo fianco e al fianco di tutti coloro che con il loro impegno e il loro lavoro quotidiano combattono la diffusione del crimine che danneggia in ogni modo il nostro territorio. In un momento difficile come quello attuale è necessario più che mai – concludono – mantenere alta la guardia e combattere, ciascuno nel proprio ruolo ma con unità di intenti, le infiltrazioni criminali nel tessuto sociale, economico e istituzionale della provincia di Latina”.