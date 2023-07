Minacce, vessazioni e insulti alla madre invalida anche davanti alle forze dell'ordine: arrestato

Ha maltrattato la madre anziana e invalida al 100% con minacce, vessazioni e ogni genere di insulto e alla fine è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Protagonista un 45enne di Latina che nel tempo e fino al 10 luglio scorso "in uno stato abituale di ubriachezza e dipendenza dalla droga avrebbe attuato un sistema di maltrattamenti sia psichici che fisici". Insulti, offese, lancio di oggetti all'interno dell'abitazione e danneggiamento degli arredi il tutto per avere il denaro necessario ad acquistare sostanze stupefacenti e alcolici. Una situazione invivibile per l'anziana donna alla quale ha messo fine l'arresto del figlio.

L'uomo ieri mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per l'udienza di convalida. Assistito dall'avvocato Valentina Macor ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere e il gip oltre a convalidare l'arresto ha disposto la custodia cautelare in carcere ritenendo che la detenzione sia giustificata dalla gravità delle condotte messe in atto anche in presenza delle forze dell'ordine intervenute nell'abitazione.