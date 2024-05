Brandisce un coltello e minaccia gli operai di un cantiere edile: bloccato dagli agenti

Brandiva un coltello vicino a un cantiere allarmando gli operai che erano al lavoro. Un cittadino del Gambia, classe 1996, è stato identificato e denunciato per minacce aggravate. Tutto è accaduto questa mattina, 4 maggio, nel capoluogo. La questura è stata allertata da un operaio e sul luogo indicato gli agenti della squadra volante hanno accertato la presenza dell'uomo che aveva un coltello in mano.

I poliziotti gli hanno intimato di abbandonare l'arma e di consegnarsi e a quel punto il giovane ha lasciato cadere il coltello a terra ed è stato identificato. Come accertato dalle prime verifiche, era sprovvisto di un regolare permesso di soggiorno e dopo la denuncia in stato di libertà è stato trasferito al centro per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma, dove resterà in attesa delle pratiche per fare ritorno nel suo Paese di origine.