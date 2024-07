Minacce ad un indiano con pistola e coltello: finisce ai domiciliari

Processo per direttissima questa mattina per Marco Giorgi, il 49enne arrestato dai carabinieri della stazione di borgo Sabotino per avere prima tranciato con un coltello la ruota di un furgone appartenente ad un cittadino di nazionalità indiana, che era intento a effettuare una consegna vicino alla sua abitazione e poi di avere impugnato una pistola scacciacani sparando un colpo verso lo straniero e inacciandolo di morte con un coltello.

L'uomo è comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina, Simona Sergio, per rispondere dell'accusa di minaccia aggravate e violenza privata, reati per i quali il giudice ha convalidato l'arresto. Poi, accogliendo la richiesta del suo legale, ha concesso i termini a difesa e disposto a carico di Giorgi gli arresti domiciliari. Il processo è stato dunque aggiornato al 18 luglio prossimo.

A denunciare quanto accaduto a borgo Bainsizza era stata la stessa vittima che aveva raccontato ai carabinieri già lo scorso sabato il 49enne lo aveva aggredito nel suo esercizio commerciale a Latina dopo un diverbio scaturito da futili motivi.