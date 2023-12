Violenza e minacce: interrogatorio per l'uomo che ha cercato di darsi fuoco in Tribunale

Sarà interrogato domani, martedì 5 dicembre, l'uomo che mercoledì mattina si era cosparso di benzina nell’atrio del Tribunale e poi aveva minacciato di darsi fuoco. In quella circostanza aveva spiegato di essere disperato e in attesa di giustizia per una causa per un incidente stradale nel quale aveva perso la vita la moglie otto anni fa e che ancora non si era definita. Il peggio era stato evitato grazie all’intervento degli uomini della sorveglianza del Palazzo di giustizia che lo avevano dissuaso dal suo intento di incendiarsi fino a quando sul posto non erano arrivati gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile che lo avevano immobilizzato e portato in Questura.

L’uomo è comunque stato rilasciato e domani mattina nel corso dell’udienza di convalida dovrà fornire al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa la sua versione dei fatti: è accusato di violenza e minaccia. Il pubblico ministero non ha però chiesto finora che nei suoi confronti venga applicata una misura cautelare.