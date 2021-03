Fermati a bordo di uno scooter rubato: denunciati due minorenni a Roma. Uno di loro è di Latina

Si tratta di un 14enne pontino e di un 15enne romano, fermati dai carabinieri di Roma ed entrambi denunciati anche per violazione della normativa anticovid

Due minorenni denunciati a Roma dai carabinieri del Nucleo radiomobile, uno dei quali originario della provincia di Latina. L'accusa è di ricettazione. Una pattuglia di carabinieri della sezione motociclisti ha notato i due giovani a bordo di uno scooter lungo via Prenestina. Procedevano in modo sospetto e hanno così deciso di fermarli per effettuare un controllo.

Dopo aver accennato una fuga, i due sono stati raggiunti e bloccati. Dagli accertamenti è emerso subito che lo scooter su cui viaggiano era stato rubato lo scorso 26 marzo e la scomparsa era stata denunciata alla stazione dei carabinieri di Roma Tor Tre Teste. I militari hanno quindi rintracciato il proprietario e denunciato a piede libero i due minorenni: un 14enne pontino e un 15 romano con precedenti. I carabinieri li hanno anche sanzionati per violazione delle norme anticovid e delle restrizioni della zona rossa.