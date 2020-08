Scavalca il balcone di un’anziana poi si denuda per avere un rapporto sessuale: subito fermato

Dopo aver scavalcato il balcone di un’anziana signora si è denudato per avere un rapporto sessuale: provvidenziale si è rivelato l’intervento di un poliziotto libero dal servizio che ha permesso di bloccare subito il molestatore, poi arrestato. I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica a Latina.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, l’agente che risiede nel capoluogo pontino ma in servizio a Roma, nel cuore della notte è stato svegliato dalle grida di aiuto della donna che vive vicino al suo appartamento è subito intervenuto notando che un uomo, un 29enne di origini francesi, dopo aver scavalcato il balcone del piano rialzato e si era denudato esibendo le parti intime alla malcapitata, chiedendole anche di consumare un rapporto sessuale.

Vistosi scoperto il 29enne, con precedenti anche per reati contro il patrimonio, ha tentato di darsi alla fuga spintonando l’agente che invece è riuscito a bloccarlo. Il giovane è stato poi portato in stato d’arresto presso i locali della Questura dagli agenti delle Volanti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente per rispondere, nell’immediato, di violazione di domicilio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

“Successivamente - spiegano dalla Questura -, quando la donna formalizzerà la querela, dovrà rispondere anche per gli atti sessuali compiuti ai danni della povera anziana”. Dalla ricostruzione dei fatti, proseguono da corso della Repubblica, è emerso infatti che 29enne “era già autore di pesanti avances sessuali alla stessa donna, giungendo ad aggredirla fisicamente per consumare un rapporto sessuale, per ben tre volte, dallo scorso mese di giugno, ma sempre la donna era riuscita, chiedendo aiuto, a mettere in fuga l’assalitore che ora dovrà finalmente rispondere in Tribunale di questi suoi raptus”.