Molesta l'ex compagna poi fugge in auto e si schianta contro un muro, arrestato

Un cittadino di nazionalità egiziana è stato arrestato a Latina al termine di un rocambolesco inseguimento dopo che aveva molestato l'ex compagna e la madre di lei. A contattare il niumero di emergenza della Questura è stata quest'ultima che ha raccontato che lei e la figlia erano state prima molestate e poi inseguite dal 24enne che era a bordo di un'auto.

Durante la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine, le due donne sono comunque riuscite a nascondersi all'interno del parcheggio di un supermercato nel centro cittadino che in quel momento era affollato. L’immediato intervento da parte di un equipaggio della volante a bordo di una motocicletta ha raggiunto le donne in preda al panico e poi a individuare il giovane alla guida della vettura il quale, inottemperante all’intimazione di fermarsi, è fuggito. E' cominciato quindi un inseguimento durante il quale il fuggitivo, mettendo in serio pericolo gli altri utenti della strada e gli stessi agenti, a causa della folle velocità ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire contro un muro di sostegno di una rotatoria nei pressi di un sottopassaggio per poi proseguire la fuga a piedi nelle campagne circostanti.

Nel frattempo è stata allertata anche una volante che lo ha rintracciato all'interno dei garage sotterranei di un condominio dove si era nascosto. Condotto presso gli uffici della Questura il 24enne, con alcuni precedenti penali, è stato arrestato.