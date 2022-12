La garante dell'infanzia Monica Sansoni coinvolta in un incidente: altri 30 giorni di prognosi

Monica Sansoni, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio, si trova ancora costretta a prolungare la sua assenza dal lavoro, a seguito dei traumi riportati nell’incidente stradale che l’ha coinvolta lo scorso 14 novembre nei pressi di Latina.

Purtroppo l'assenza si sta ripercuotendo su alcuni casi importanti che riguardano la tutela e la salvaguardia dei minori, oltre che sulla sua presenza a eventi, incontri e convegni e altri impegni istituzionali con autorità competenti in materia di minori, non ultimo l’incontro del 17 novembre con tutti i garanti d’Italia e la garante nazionale. Monica Sansoni infatti, dal 14 novembre, giorno del sinistro stradale, a causa della convalescenza non ha mai presenziato a eventi pubblici, anche se il suo nome era presente sulle locandine.-

La prognosi aggiornata è di ulteriori 30 giorni per lesioni toraciche, con fratture allo sterno e alle coste. Al termine dei 30 giorni, le condizioni verranno nuovamente valutate dai medici. Tutti i referti sono sotto valutazione da parte dei medici legali e sottoposti all’attenzione del reparto di radiologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.