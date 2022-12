Natale a Latina, quest'anno si cambia: in piazza del Popolo arriva l'albero vero

Fervono i preparativi in Piazza del Popolo per il Villaggio di Natale. Nell'ottica di una tradizione che si rinnova, le 28 casette di legno per la vendita e l'esposizione di prodotti artigianali sono state montate e gli esercenti cominciano ad allestire e ad aprire al pubblico. E ora arriva anche l'albero.

Quest'anno però ci sarà una novità, per volontà del commissario Carmine Valente che guida l'amministrazione comunale. Non si tratta infatti dell'albero di acciario che era diventato un po' il simbolo del Natale di Latina, ma di un abete vero, altrettanto alto e maestoso, che questa mattina la ditta incaricata ha iniziato a montare in previsione dell'accensione che avverrà, come da tradizione, l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata. Non si tratta però dell'unico albero di Natale allestito in città. Altri tre abeti, questa volta artificiali e pieni di luci, donati da una società di Collegerro, sono posizionati in altre zone della città: in piazza San Marco, nel giardino della biblioteca di Latina Scalo e anche al lido, nel piazzale Loffredo a Capoportiere. Si attende poi il montaggio della pista di pattinaggio davanti all'Intendenza di finanza, sempre in piazza del Popolo, e anche una giostra e attrazioni per i bambini.