La professoressa Carla De David si accascia e muore durante la festa di fine anno

Si è accasciata improvvisamente mentre era a scuola, durante una festa dopo l'ultimo collegio, per chiudere l'anno e salutare i docenti arrivati alla pensione. Carla De David, 63 anni, è stata portata via in ambulanza ed è morta poco dopo. Era un'insegnante di musica alla scuola secondaria di primo grado Alessandro Volta.

Sconvolti i colleghi che erano insieme a lei, al Teatro Ponchielli, e che hanno assistito alla scena. Ora sono in molti a ricordarla con grande affetto, compresi gli studenti della scuola Volta.

Sul sito dell'istituto un messaggio di cordoglio: "L'intera comunità scolastica piange la perdita della cara professoressa Carla De David, scomparsa prematuramente, e si unisce al dolore della famiglia". L'ultimo saluto domani, 10 luglio, nella chiesa di Santa Rita alle 10,30.