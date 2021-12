Romina De Angelis muore a 43 anni per un improvviso malore

Ha perso la vita per un improvviso malore Romina De Angelis, 43 anni, originaria di Sabaudia, ex pallavolista. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, 30 novembre, mentre stava praticando sport con alcuni amici in un centro a Latina.

La notizia è stata data questa mattina dalla società Sabaudia Pallavolo: "Ciao Romina, salutarti non è semplice ed è praticamente impossibile trovare le parole giuste. Resta solo un grande vuoto dentro tutti noi. Fai buon viaggio".

Romina De Angelis era molto conosciuta negli ambienti sportivi. Purtroppo dopo il malore ogni tentativo di soccorso è stato vano.