Tragedia a San Francisco: muore la 34enne Veronica De Nitto. Indagini in corso

E' morta a San Francisco la giovane Veronica De Nitto, 34 anni, originaria di Latina. La notizia ha cominciato a circolare tra gli amici del capoluogo nella tarda serata di ieri, 17 gennaio. Ma le circostanze della morte non sono ancora chiare. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella città in cui la giovane si era trasferita da qualche anno. La ragazza aveva infatti raggiunto la sorella che prima di lei aveva deciso di vivere in California.

Pochissime le informazioni trapelate al momento, se non che si è trattato con ogni probabilità di un omicidio e che la polizia sta indagando. Intanto nelle ultime ore decine di amici e conoscenti della 34enne, appresa la tragica notizia, hanno voluto lasciare un messaggio sulla sua pagine Facebook: "Non ci sono parole da scrivere, certe notizie non vorresti mai riceverle. È stato un piacere conoscerti e condividere con te gli anni della spensieratezza... Che la terra ti sia lieve" scrive un'amica. "Sono senza parole, troppo giovane, troppo sorridente troppo piena di vita per non esserci più, ti voglio bene, ovunque tu sia, riposa in pace", scrive invece un altro amico. I messaggi sono moltissimi e decine di amici di Latina sono in attesa di ricevere informazioni per capire cosa sia successo.