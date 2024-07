Morte di Satnam, la difesa di Lovato: "Rinunciamo alla eventuale scarcerazione". L'ipotesi di risarcimento

La difesa di Antonello Lovato, l’imprenditore accusato dell’omicidio del bracciante indiano Satnam Singh, ha rinunciato a discutere la richiesta di scarcerazione e di misure cautelari alternative a causa del “pesante clima di gogna mediatica e giudiziaria a livello nazionale.

“Questa mattina – spiegano gli avvocati Mario Antinucci del Foro di Roma e Stefano Perotti e Valerio Righi del Foro di Latina - si è celebrata l’udienza in camera di consiglio dinanzi al collegio del Tribunale della libertà di Roma per il riesame dell’ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere a carico di Antonello Lovato eseguita in data 1 luglio 2024. Abbiamo rinunciato al giudizio e abbiamo rappresentato i fattori di grave rischio per le condizioni di salute e la sicurezza dell’imputato all’interno della casa circondariale di Frosinone dove è attualmente detenuto.

I legali parlano di “pesante clima di gogna mediatico-giudiziaria a livello nazionale che ha senza dubbio aumentato i già menzionati fattori di rischio per il detenuto anche all’esterno del trattamento inframurario, addirittura in misura prevalente per il concreto rischio di ritorsioni nell’ipotesi di annullamento o riforma dell’ordinanza custodiale, nonché nei confronti dei familiari di Antonello Lovato quali possibili obiettivi di fenomeni di violenza comune”.

Antinucci e Perotti hanno inoltre inviato una formale richiesta di colloquio con il Procuratore della Repubblica di Latina Giuseppe De Falco e con il pubblico ministero Marina Marra titolare delle indagini, al fine di affrontare il problema del clima di grande allarme sociale mediatico-giudiziario del cosiddetto “caso Lovato” con altissimo rischio di incremento di fenomeni di violenza. I legali intendono inoltre concordare con gli organi inquirenti l’apertura di un libretto di deposito giudiziario per il risarcimento del danno dei familiari della vittima Satnam Singh.