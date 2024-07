Morte di Satnam, la moglie Soni e un altro bracciante testimoni "blindati" dell'omicidio

Nuovo passaggio nell'inchiesta sulla morte del bracciante indiano Stnam Singh. La Procura ha infatti presentato al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere per omicidio volontario l'imprenditore Antonello Lovato, di fissare un incidente probatorio per ascoltare due testimoni chiave di quanto accaduto il 17 giugno scorso tra l'azienda di borgo Santa Maria a l'abitazione della vittima di Cisterna.

Il sostituto procuratore Marina Marra, titolare dell'inchiesta, con il Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco, intende ascoltare Soni, la moglie di Satnam Singh e Ramesh K., entrambi presenti all'incidente nel corso del quale la vittima è rimasta incastrata nel macchinario avvolgi plastica che gli ha stranciato un braccio e ferito le gambe e che nei concitati e drammatici passaggi successivi hanno assistito al caricamento del bracciate sul furgone e al suo trasporti benchè fosse in condizioni gravissime davanti casa. Il loro racconto è essenziale per la ricostruzione dei fatti e l'incidente probatorio sdervirà proprio a cristallizzare nei minimi dettagli il loro racconto soprattutto per quanto riguarda il comportamento di Antonelo Lovato che non ha provveduto a chiamare i soccorsi né dopo l'incidente né successivamente così da provocare la morte di Satnam.

Era stata proprio Soni a raccontare agli investigatori di come, nonostante le sue richieste al datore di lavoro di chiamare i soccorsi lui si sia rifiutato di farlo optando invece di caricarlo sul furgone e poi portarlo lontando dall'azienda. "Gli ho chiesto di chiamare i soccorsi – ha spiegato la giovane donna le cui dichiarazioni sono ampiamente riportate nell'ordinanza di custodia cautelare – ma secondo lui era già morto ma io sono sicura che mio marito era ancora vivo, l’ho visto respirare.Lui ci ha portato davanti casa. Qui ci ha scaricato poi si è allontanato velocemente.

Ora sarà il gip Molfese a fissare l'incicente probatorio per ascoltare entrambi i testi. Ieri intanto Soni, assistita dall'avvocato Gianni Lauretti, ha incontrato, presso il centro antiviolenza dell’associazione Lilith dove ha trovato accoglienza, una delegazione della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia composta dalla Presidente Chiara Gribaudo e da alcuni commissari che hanno voluto verificare le sue condizioni dopo la drammativa esperienza vissuta.