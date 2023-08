Infortuni sul lavoro, la provincia pontina ancora in zona rossa

Continua ad essere allarmante il numero dei morti sul lavoro sia a livello nazionale che in provincia di Latina. Il nostro territorio resta infatti in zona rossa vale a dire che l'incidenza infortunistica è superiore al 125% dell’incidenza media nazionale che è pari a 18,6 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori. I dati sono quelli raccolti dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering sulla base dei numeri forniti dall’Inail. Il periodo preso in esame è quello che va dal 1 gennaio al 31 luglio di quest’anno e Latina si colloca al 29esimo posto tra le province italiane. In questi primi sette mesi sono sette le persone decedute per infortuni sul lavoro su un totale di 209.824 occupati: l’incidenza è quindi del 28,6%.

A livello regionale la maglia nera per il maggior numero di vittime in occasione di lavoro va alla Lombardia con 74 morti, seguono il Veneto con 40, il Lazio con 36 e poi la Campania e il Piemonte con 33 ciascuna.

Nei primi sette mesi del 2023 è ancora il settore trasporti e magazzinaggio a registrare il maggior numero di vittime in occasione di lavoro, seguito a breve distanza dal settore edile e poi dalle attività manifatturiere e dal commercio.

Per quanto riguarda invece le fasce di età all’interno del quale si collocano le vittime quella colpita maggiormente dagli infortuni mortali resta quella tra i 55 e i 64 anni (154 su un totale di 430).