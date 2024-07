Dramma al lido di Latina, dove nel tardo pomeriggio di oggi un uomo ha perso la vita. Si tratta di un 39enne, stroncato da un improvviso malore mentre faceva il bagno all'altezza dello stabilimento dell'aeronautica, verso Foce Verde.

L'uomo si è accasciato in acqua e ha perso i sensi. Il bagnino è intervenuto dopo pochi istanti per riportarlo a riva mentre altri bagnanti lanciavano intanto l'allarme al 118. I soccorsi si sono rivelati però inutili. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Il tratto di spiaggia è stato raggiunto anche dagli agenti della squadra volante.