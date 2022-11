Morto in una camera d'albergo: mistero sulle cause

E' morto in una camera del Park Hotel di Latina un uomo di 35 anni originario di Sezze. Il corpo è stato ritrovato il giorno dopo quando il personale della struttura alberghiera ha aperto la porta perché l'ospite non rispondeva. Quando sono stati allertati i soccorsi, il 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto gli agenti di polizia che ora indagano sull'accaduto. Da un primo esame esterno sembra che il corpo non presenti segni evidenti di violenza e appare difficile dunque ipotizzare la causa della morte p del malore che lo ha portato al decesso. Per fare luce su cosa possa essere accaduto la procura ha disposto l'autopsia.