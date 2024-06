Muore lo chef Nanni del ristorante Giovannino

E' morto Giovanni Durante, conosciuto da tutti come Nanni, storico chef del ristorante Giovannino, sul lungomare di Latina. A darne notizia è l'assessore del Comune di Latina Gianluca Di Cocco attraverso la sua pagina Facebook.

"Ho appreso la notizia della scomparsa improvvisa di Nanni, amico d'infanzia, collega e chef riconosciuto e apprezzato non solo dalla nostra comunità e da tante persone che in questi anni hanno frequentato il mitico ristorante Giovannino - commenta - Grazie al suo estro, la sua passione per il lavoro, la cura per l'ambiente, si è fatto conoscere nella nostra città e non solo. La sua era una cucina eccezionale e genuina, tale da farne un veicolo di cultura e da ricevere numerose attestazioni".