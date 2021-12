Morto per covid l'ex consigliere e assessore comunale Tino Di Marco

Venerdì 3 dicembre è venuto a mancare Tino Di Marco, ricoverato allo Spallanzani per covid, molto conosciuto a Latina per i suoi trascorsi da assessore ma soprattutto per essere stato l’ideatore ed il promotore delle sfilate di Carnevale per le vie del centro del capoluogo. Nel 1977 Di Marco fondò insieme ad alcuni amici e compagni di Università l’Associazione per il Carnevale di Latina. Una realtà riuscì a coinvolgere decine di volontari e arrivò ad organizzare ben 35 edizioni. I componenti dell’Associazione hanno voluto ricordare il loro presidente evidenziando le sue doti umane ed il contributo offerto alla città attraverso il suo operato e le sue iniziative. “Negli anni trascorsi insieme Tino ha saputo trasmettere a tutti noi entusiasmo e passione - raccontano - Grazie alle sue doti di trascinatore non esitavamo a trascorrere intere nottate nel nostro capannone per allestire i carri e curare le sfilate in ogni dettaglio. Come ripeteva sempre, ogni sacrificio sarebbe servito a regalare delle ore di gioia ai bambini e ai loro genitori, animando la città con musica, colori e creazioni in carta pesta. Nelle ultime edizioni, tra l’altro, il nostro presidente si adoperò per la realizzazione di un carro che coinvolgesse i ragazzi con disabilità. Il suo grande cuore e la sua generosità hanno lasciato un segno. A ricordarlo con affetto saremo tutti noi, ma anche tutti quei bambini che hanno gioito grazie al Carnevale voluto da lui”.

Di Marco fu consigliere comunale e poi assessore alla Cultura del Comune di Latina dal 1981 al 1984. Dal 1990 al 1992 fu assessore all’Urbanistica.Dal 1999 al 2018 infine è stato dirigente all’Urbanistica al Comune di Fondi. A ricordarlo sono ora il sindaco di Latina Damiano Coletta e anche il primo cittadino di Fondi Beniamino Maschietto.

"Ieri è scomparso l’architetto Tino Di Marco, per lungo tempo amministratore comunale di Latina negli anni 90 - dichiara Coletta - È a lui che dobbiamo la tradizione cittadina della sfilata dei carri di Carnevale. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze". "L'inaspettata e dolorosa notizia ha profondamente scosso il Palazzo Comunale e tutti coloro che hanno lavorato per anni fianco a fianco con lo stimato professionista - si legge in una nota del Comune di Fondi - Il sindaco Beniamino Maschietto, la giunta, il presidente del Consiglio Giulio Mastrobattista, la Pubblica Assise, i dirigenti e i dipendenti tutti si uniscono al cordoglio della famiglia Di Marco per la prematura e dolorosa perdita.