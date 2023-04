Cadavere rinvenuto all'ex Svar: accertamenti in corso della polizia scientifica

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questo pomeriggio, giovedì 13 aprile, all'interno dell'area abbandonata dell'ex Svar di Latina. A segnalare il corpo sono stati alcuni residenti della zona, che hanno lanciato l'allarme alla polizia.

Si tratta di un cittadino straniero, con ogni probabilità di nazionalità indiana, ma del quale non è stato possibile accertare l'identità perché sprovvisto di documenti. Sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra volante e ora sono in corso gli accertamenti degli esperti della polizia scientifica e le indagini della squadra mobile per capire se l'uomo avesse dei parenti in città. L'ipotesi più probabile è che la morte sia legata al consumo di sostanze stupefacente, forse a un'overdose. Purtroppo infatti la zona della ex Svar resta da molti anni abbandonata al degrado e le strutture fatiscenti rimaste in piedi diventano rifugio di tossicodipendenti.