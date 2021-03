Borgo Faiti: un uomo precipita da un'altezza di tre metri e muore

L'episodio accaduto questa sera intorno alle 19. Indagini in corso da parte della polizia. Inutili per l'uomo, forse un ladro, i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118

Un uomo è morto cadendo da un'alezza di circa tre metri. Tutto è accaduto a Borgo Faiti, nelle campagne di via Trasversale. L'uomo è precipitato da uno stabile e nonostante i soccorsi del 118 che hanno cercato di rianimarlo per lui non c'è stato nulla da fare.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime informazioni e ricostruzioni della polizia intervenuta sul luogo della tragedia, è possibile che si trattasse di un ladro. L'uomo era insieme ad altre persone che al momento non state però rintracciate.