Incidente a Latina, scontro tra tre mezzi sulla Migliara 41: muore un 46enne

Incidente mortale alla periferia di Latina questo pomeriggio. Il sinistro si è verificato all'incrocio tra strada Pantano di Inferno e via Migliara 41, nella zona di Borgo Faiti, e ha coinvolto una moto, uno scooter e un'auto.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Latina, intervenuti per i rilievi, ma secondo le prime informazioni raccolte sul luogo dell'incidente l'auto precedeva la moto e lo scooter ed era in fase di svolta. Proprio mentre girava è stata presa in pieno dai due mezzi a due ruote che la seguivano. Nel violento impatto il conducente della moto ha perso la vita. Era un uomo residente a Sabaudia, classe 1976. Feriti invece l'automobilista e la persona che era alla guida dello scooter, entrambi soccorsi e trasportati all'ospedale Goretti.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza.