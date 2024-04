Precipitato da nove metri: non ce l'ha fatta l'operaio vittima di un incidente sul lavoro

Si è spento dopo due settimane di agonia l'operaio rimasto gravemente ferito lo scorso 8 aprile dopo essere precipitato dal tetto del capannone di un'azienda in via Carrara. La vittima dell'ennesima tragedia sul lavoro è Gheorghe Brehana, cittadino rumeno di 51 anni.

Dopo la caduta da un'altezza di nove metri le condizioni dell'uomo erano apparse subito gravissime. L'operaio era stato trasportato in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è rimasto ricoverato, lottando tra la vita e la morte, fino a lunedì sera, quando il quadro clinico si è aggravato fino al decesso.

Secondo la ricostruzione dell'incidente, l'operaio stava effettuando lavori di riparazione sul tetto del capannone di un'azienda tra Latina Scalo e Sermoneta, quando è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. Sul tragico incidente è stata aperta un'inchiesta che dovrà ora verificare le condizioni di sicurezza ed eventuali responsabili nell'accaduto.