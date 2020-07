Tragedia a Latina: stroncato da un malore improvviso Paolo Pannone

E' stato stroncato da un malore improvviso Paolo Pannone, 55 anni, mentre stava svolgendo lavori di giardinaggio in un locale in via Acquaviva, a Latina. Secondo la ricostruzione di quanto accaduto Pannone si è sentito male mentre lavorava e ha perso i sensi cadendo a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi del 118 ma ogni tentativo si è rivelato inutile e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Paolo Pannone era molto conosciuto a Latina, più giovane di tre fratelli: Gianfranco, regista, e Giuseppe, avvocato. Una tragedia improvvisa che ha colpito la famiglia e che ha lasciato senza parole quanti lo conoscevano.