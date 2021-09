Si spento a Latina Pio Maria Federici, psichiatra e fondatore della cooperativa Astrolabio

Si spento ieri, 16 settembre, all'età di 62 anni Pio Maria Federici, noto psichiatra e psicoterapeuta di Latina, fondatore e presidente della cooperativa sociale Astrolabio che da molti anni si occupa anche dell'accoglienza dei migranti sul territorio e di progetti di recupero e integrazione. Un punto di riferimento per molti, sia per la sua professione sia per il suo sorriso, per la sua dedizione verso gli altri e la sua passione. Un improvviso malore gli è stato fatale.

Da sempre era legato all'isola di Ventotene e trent'anni fa aveva ricevuto dall'allora sindaco Beniamino Verde l'incarico di formare un gruppo di giovani musicisti isolani. Un "esperimento sociale" riuscitissimo, che ha portato la banda di Ventotene sui palcoscenici più importanti. A ricordarlo è anche l'associazione Ventotenemia: "È difficile accettare l’idea che Pio sia andato via per sempre in un pomeriggio di fine estate. E’ stato il maestro, lo psicologo, psichiatra, l’animatore e il deus ex machina della più colorata e matta Banda Municipale esistente. È strano sapere che non sarai più tra le processioni e ed i serpentoni mattutini del 20 settembre, perché eri il collante e l’animatore di un paese fortemente legato alle sue tradizioni, che hai saputo tenere unito grazie alla musica. Buon viaggio Pio".

"Latina ha perso una risorsa preziosa, una persona capace, generosa e creativa che alla nostra comunità ha dato davvero tanto - ha dichiarato l'assessora alle Politiche sociali di Latina Patrizia Ciccarelli - Pio Federici ci ha lasciato e siamo ancora increduli. Ciao Pio, ovunque tu sia ora, resterai per sempre tatuato nei nostri cuori. Tu, la tua musica e la tua indimenticabile banda".