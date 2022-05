Addio a Valentino Vaccaro: era stato prof di educazione fisica stimato e conosciuto

E' morto all'età di 76 anni Valentino Vaccaro, storico insegnante di educazione fisica e di nuoto di Latina. Un uomo molto conosciuto e particolarmente amato e apprezzato in città, il cui nome è però purtroppo legato da molti anni a una tragedia: la morte del figlio Matteo, ucciso a 31 anni la sera del 31 gennaio 2011 al Parco Europa di Latina.

Da allora Valentino Vaccaro ha fatto della ricerca di giustizia per il figlio una missione di vita e non ha mai smesso di lottare aderendo anche all'Osservatorio nazionale sostegno vittime. Per quel delitto i sei responsabili sono stati condannati in via definitiva. Valentino Vaccaro lascia due figli, mentre sua moglie è venuta a mancare alcuni anni fa.

"Conoscevo Valentino Vaccaro e so quanto Latina gli ha voluto bene - ha commentato il sindaco di Latina Damiano Coletta - Sportivo ed educatore, si è fatto apprezzare da tantissime generazioni di giovani. Una gran persona alla quale la vita non ha risparmiato il dolore più grande che un genitore possa provare, quello di perdere un figlio. Lo ricordo con tanto affetto e faccio le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia. Riposa in pace, Valentino".

I funerali si terranno sabato 14 maggio alle 11 nella chiesa di San Luca.