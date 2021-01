Incidente sulla Monti Lepini: travolto e ucciso un uomo in bici

Dramma nella tarda serata di ieri alla periferia di Latina, lungo via dei Monti Lepini. Un uomo ha perso la vita mentre percorreva la strada in sella alla sua bicicletta. E' stato trasvolto e ucciso sul colpo da un'auto condotta da una donna.

L'incidente è avvenuto intorno alle 22, a poca distanza dalla zona del Piccarello. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti immediatamente sul posto. La donna che era alla guida della vettura è stata portata in ospedale in stato di shock, mentre per l'uomo all'arrivo dei soccorsi non c'era ormai più niente da fare.