Soldi in cambio di protezione, condannato per rapina Ferdinando Prosciutto Di Silvio

Colpevole di rapina in concorso con altri commessa con metodo mafioso. Un’accusa per la quale Ferdinando Prosciutto Di Silvio è stato condannato a quattro anni e otto mesi di carcere e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma Francesca Ciranna al termine del processo con rito abbreviato, sentenza che ha riconosciuto le modalità mafiose del reato nell’ambito dell’operazione ‘Movida’ condotta dalla Dda di Roma in collaborazione con la Squadra mobile di Latina e quella di Roma.

Il 24enne esponente del clan di Campo Boario era accusato insieme al fratello Antonio Patatino e allo zio Costantino detto Costanzo, di una rapina ai danni di un residente negli alloggi popolari di via Pionieri della Bonifica dal quale avevano preteso 700 euro per garantirgli protezione da un altro gruppo criminale del capoluogo pontino. E’ uno dei tanti episodi dell’inchiesta ‘Movida’ per la quale nel dicembre 2020 finirono in carcere anche Ferdinando Di Silvio Pescio e Luca Pes.

Gli investigatori, grazie alla collaborazione dei pentiti hanno portato alla luce le attività del clan con l'utilizzo di un metodo tipicamente mafioso: minacce di ritorsioni, il riferimento esplicito al clan di appartenenza e al controllo del territorio, la "protezione" offerta a cittadini e attività commerciali. Secondo gli investigatori, gli indagati hanno fatto leva sulla loro fama criminale e sull’appartenenza al clan, ottenendo l’assoggettamento delle vittime e l’omertà delle stesse che hanno tollerato le pressanti richieste, senza denunciare gli autori di tali fatti, almeno fino al contatto con le forze dell’ordine.