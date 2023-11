In questura una nuova dirigente: Lisa Iovanna guiderà la divisione Anticrimine

In questura una nuova dirigente. Si tratta della dottoressa Lisa Iovanna, prima dirigente della polizia di Stato in servizio ora presso la divisione polizia Anticrimine della questura di Latina. Campana di origine, ha assunto l’incarico di dirigente la divisione Anticrimine questa mattina prendendo il posto diAlessandro Tocco che, dopo quasi quattro anni lascia Latina alla volta della questura di Roma dove da oggi assumerà l’incarico di dirigente del III distretto di Pubblica Sicurezza – “Fidene Serpentara”

Lisa Iovanna vanta un curriculum di tutto rispetto: laureata in Giurisprudenza, supera il concorso da commissario ed entra nei ruoli della polizia di Stato il 21 marzo del 2000. Dopo aver frequentato il corso di formazione viene destinata in prima assegnazione alla questura di Belluno con l’incarico di funzionaria addetto alla divisione polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione. Trasferita in seguito presso la questura di Palermo svolge diversi incarichi di prestigio; dapprima come funzionaria addetta all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico poi come funzionaria all'Ufficio di gabinetto con compiti di portavoce e responsabile dell' ufficio stampa e cerimoniale e in seguito presso la divisione Anticrimine dove assume l’incarico di responsabile dell'ufficio misure di prevenzione personali e patrimoniali. Sempre a Palermo, viene nominata dirigente del commissariato sezionale "Centro".

Promossa in seguito alla qualifica di primo dirigente della polizia di Stato, viene trasferita presso ad Avellino come dirigente della divisione polizia amministrativa e sociale e dell' immigrazione e da lì alla questura di Latina dove da oggi assume l’incarico di dirigente della divisione Anticrimine. Questa mattina, accompagnata dal questore Raffaele Gargiulo, si è recata in prefettura dove è stata accolta dal prefetto Maurizio Falco.