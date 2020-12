Discarica dei rifiuti, Bellini: "Subito la bonifica". Il Comune convoca la Conferenza dei servizi

Una Conferenza dei servizi è stata convocata dal Comune di Latina per la giornata di lunedì 14 dicembre. Si discuterà del sito unico della discarica di Borgo Montello e della necessità che vengano effettuate operazioni di bonifica e gestione post mortem del sito. L’amministrazione ha convocato la Conferenza anche alla luce dei risultati delle analisi dell'Arpa Lazio svolte lo scorso maggio sui due impianti presenti a Borgo Montello, analisi che hanno evidenziato in modo incontrovertibile lo stato di pesante inquinamento delle falde acquifere sottostanti.

"È in questa direzione - spiega l'assessore all'Ambiente Dario Bellini - che stiamo continuando a lavorare, nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera di Consiglio comunale di Latina numero 1/2020, vista anche l’urgenza evidenziata nell’ultima Conferenza dei Servizi del 12 dicembre 2019 da tutti gli Enti preposti quali Arpa, Asl e Provincia di Latina. Operare senza ulteriori indugi la bonifica dei luoghi e l’avvio della gestione post mortem è un dovere istituzionale verso un territorio che in oltre 50 anni ha raccolto rifiuti per oltre 7 milioni di metri cubi da tutto il territorio provinciale ed oltre. È fondamentale sottolineare come, nell’individuazione dei nuovi impianti, i criteri cui si deve far riferimento sono quelli stabiliti dal piano provinciale e da quello regionale e non altri arbitrariamente selezionati. È nostro dovere pianificare il futuro dei nostri territori e per farlo abbiamo tutti gli strumenti necessari: un piano provinciale dei rifiuti, una zonizzazione, un piano regionale dei rifiuti, l’obbligo per la Regione Lazio di istituzione degli ATO prima di individuare i possibili siti".

"Il Comune di Latina - conclude Bellini - è pronto a fare la propria parte e ci aspettiamo che tutti gli attori coinvolti in questa vicenda facciano lo stesso. Perché solo attraverso percorsi condivisi potremo arrivare a una soluzione capace di futuro per tutta la comunità pontina".