Si insedia il comandante Angelillo: "Territorio impegnativo che risente dei fenomeni criminali campani"

Si insedia ufficialmente a Latina il nuovo comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il colonnello Christian Angelillo, che prende il posto del colonnello Lorenzo D'Aloia. Angelillo arriva dal Reparto operativo del comando provinciale di Napoli che guidava da settembre 2016. Prima ancora è stato a capo della terza sezione dell'Ufficio Criminalità organizzata del comando generale dell'Arma e ufficiale addetto all'Ufficio Criminalità Organizzata- sezione Terrorismo internazionale ed eversione. Dal 2012 al 2015 ha inoltre diretto il Nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Castello di Cisterna, mentre dal 2008 al 2012 è stato comandante della compagnia dei carabinieri di Palermo San Lorenzo. Una lunga carriera militare con ruoli complessi, spesso in territori difficili.

Nella giornata di oggi, giiovedì 14 settembre, le presentazioni ufficiali al comando di Latina, alla presenza della stampa. "Voglio ringraziare chi mi ha preceduto, il colonnello D'Aloia, al quale rivolgo i miei migliori auguri - ha detto il colonnello - Spero di essere all'altezza di questo gravoso ma entusiasmante compito. Al colonnello D'Aloia mi lega una comune esperienza campana. Ma ora sono in un territorio nuovo e altrettanto impegnativo e ringrazio il comando generale dell'Arma per la fiducia. Ho già incontrato il prefetto, nel cui solco traccerò la mia azione e che già mi sta accompagnando nella conoscenza del territorio, e il procuratore affinché possa supportarci nell'azione di contrasto ai fenomeni criminali. Approfitto di questa occasione dunque per rivolgere un saluto a tutti i cittadini della provicnia e a tutti i carabinieri che non ho ancora incontrato, ai rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni".

"Latina è una provincia che ho già incontrato nelle mie precedenti esperienze professionali - ha poi aggiunto - E' chiaro che una provincia collocata geograficamente in questa posizione risente di fenomeni criminali che interessano l'area laziale ma ancor più quella campana. Ne ho visto l'origine, ora cambio prospettiva e spero di aiutare il territorio e l'autorità giudiziaria a cogliere questi aspetti a partire dai luoghi di origine". Quanto alle indagini aperte e tuttora in corso a cui aveva fatto riferimento anche il colonnello D'Aloia nel suo commiato, il nuovo comandante puntualizza: "Ci sono molti fronti aperti e attività investigative, c'è grande fermento e vivacità. Lo dimostrano le 24 interdittive antimafie disposte dalla prefettura. E' importante questa azione amministraitva accanto a quella della magistratura".

"C'è entusiasmo operativo e anche personale - ha poi aggiunto il comandante - Spero di andar via con le stesse emozione con cui ho visto andar via il mio predecessore".