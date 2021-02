Cambio al vertice della Asl: il nuovo direttore generale è Silvia Cavalli

Silvia Cavalli è il nuovo direttore della Asl di Latina. Una nomina arrivata ufficialmente nella giornata di ieri, 24 febbraio, in un decreto firmato dal presidente della Regione Nicola Zingaretti. Classe 1972, Silvia Cavalli è originaria di Rieti, ha una lunga esperienza manageriale e un master per direttori generali amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie oltre che una laurea in Economia e Commercio ed è stata direttore amministrativo della Asl Roma 2 dopo aver ricoperto lo stesso incarico nelle Asl di Chieti ed Avezzano.

Sarà lei a guidare l'azienda sanitaria pontina dopo Giorgio Casati, che qualche settimana fa ha lasciato Latina per ricoprire un nuovo incarico a Roma. Ora si attende l'insediamento ufficiale nel capoluogo.