Un nuovo funzionario in servizio alla questura di Latina

Ha un nuovo funzionario la questura di Latina: si tratta del commissario della polizia Antonino Cinque, al quale è stato affidato da parte del questore l'incarico di addetto presso la divisione di polizia amministrativa.

Nato nel 1986, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma la Sapienza, continua gli studi presso l'Ateneo capitolino conseguendo il master di secondo livello in scienze criminologico- forensi. Conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, iscritto all'albo degli Avvocati di Velletri ha esercitato l'attività per diversi anni. Vincitore di concorso, è entrato poi nel 2018 nella polizia di Stato nel ruolo di vice ispettore e all'esito del corso di formazione viene assegnato presso il Nucleo operativo sicurezza cibernetica di Roma.

Nel 2022, dopo aver vinto il concorso di commissario, ha frequentato il 111° corso di formazione per commissari della polizia di Stato dove ha conseguito il Master di II° livello in Scienze della sicurezza pubblica. Ora è stato aegnato alla questura di Latina con l’incarico di funzionario della divisione di polizia amministrativa.