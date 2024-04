Il questore Raffaele Gargiulo lascia Latina, al suo posto arriva Fausto Vinci

Un cambio al vertice della questura di Latina è stato annunciato dal ministero dell'Interno nella giornata di oggi. Raffaele Gargiulo lascia la provincia pontina e passerà a dirigere la questura di Pisa.

Al suo posto arriverà Fausto Vinci che arriva invece dalla questura di Viterbo. Nato proprio a Viterbo nel 1967, Vinci nella sua attività professioanle ha ricoperto diversi incarichi. Dal '91 al '95 ha prestato servizio presso la squadra mobile della questura di Ravenna in qualità di vice dirigente; dal dicembre 1995 al dicembre 2002, alla squadra mobile della questura di Firenze con l’incarico di responsabile delle sezioni omicidi, della sezione antidroga e del nucleo che si è occupato delle indagini relative ai delitti del cosiddetto “Mostro di Firenze”: Dal 2004 al 2011 ha lavorato al Servizio centrale operativo della Direzione centrale Anticrimine ove ha svolto le indagini nei confronti dei responsabili dell’omicidio dell’onorevole Francesco Fortugno, vice presidente del Consiglio regionale della Regione Calabria, e ha svolto numerose attività investigative nei confronti di pericolose organizzazioni mafiose. Ha svolto attività investigativa, in collaborazione con il Federal Bureau of Investigation, nei confronti di organizzazioni criminali di tipo mafioso, con proiezioni negli Stati Uniti d’America (Operazione Old Bridge). Si è occupato dell’arresto dei responsabili di efferati delitti (come l’arresto di Angelo Izzo, il "mostro del Circeo” ed altri casi di rilevanza nazionale).